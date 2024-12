Explosie veroorzaakt grote brand in woning Purmerend, één persoon zwaargewond

Om 04.15 uur vannacht is er een explosie geweest bij de woning aan de Maasstraat. Daarna brak brand uit, die oversloeg naar twee naastgelegen huizen.

Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woningen slaan. Ook is er veel rook, waardoor het zicht in de straat beperkt is.

Eén persoon is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vijf andere personen hadden rook ingeademd en zijn ter plaatse nagekeken.

Omwonenden

De bewoners van het hele huizenblok zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De politie start met het onderzoek als de brandweer de brand onder controle heeft.

Verwarming

Bewoners in de wijk hebben even geen verwarming. Stadsverwarming heeft die voor een gedeelte van de wijk moeten afsluiten.