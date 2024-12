Fans van Kon. HFC kijken reikhalzend uit naar uniek duel tegen PSV: "In de beker kan alles"

"Het leeft echt hier op de club", zegt doelman Mitchel Michaelis. "Jongens komen naar me toe en vragen: 'Moet je nou tegen PSV dinsdag?' Dat is gewoon heel leuk. Het wordt een dag voor iedereen om nooit meer te vergeten."

Kaartjes en sjaals

Vandaag konden de fans hun toegangskaarten en de speciaal gemaakte sjaals ophalen in het clubhuis. "Dit zijn we niet gewend bij HFC, zo'n grote operatie. PSV is natuurlijk een fantastisch affiche en daar komt heel veel bij kijken", vertelt Waling Westra van de organisatie.