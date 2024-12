Bij Tata is het geld op: glazenwasser in de ban, verbod op filterkoffie en amper gebak

Dreigen er gedwongen ontslagen?

Een woordvoerder van Tata Steel laat weten dat het bedrijf niet ingaat op geruchten over ontslagen en geen tussentijdse financiële cijfers of details bekendmaakt. "Daar hebben we het jaar door onze vaste momenten voor", aldus de woordvoerder.

Op de vraag of er gevaar dreigt dat de salarissen op korte termijn, bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2025, niet meer kunnen worden uitbetaald, reageert de woordvoerder: "Wij zijn van mening dat we over voldoende liquiditeit beschikken. Salarissen kunnen dus gewoon uitgekeerd worden."

Wat betreft de mogelijkheid van gedwongen ontslagen in dezelfde periode geeft het bedrijf aan dat dit momenteel niet aan de orde is. "Weet bovendien dat we eind 2023 een banenreductie hebben aangekondigd, waarbij het oorspronkelijke aantal van 800 inmiddels is gereduceerd naar circa 600," verklaart de woordvoerder.