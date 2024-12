Wie wil het Midwinterfeest organiseren? Voorzitter Gerard stopt ermee

Het Midwinterfeest, dat al sinds 2003 gevierd wordt, trekt per editie zo’n 40.000 bezoekers. Die komen uit alle hoeken van het land, en zelfs uit het buitenland. Eens per twee jaar organiseert het dorp onder de rook van Alkmaar dit culturele spektakel.

Dans, zang en winterse sferen

En met zo'n zevenhonderd vrijwilligers heeft voorzitter Gerard Kuijn er meer dan een fulltime baan aan. Zeker in de laatste drie maanden voor het evenement. "Maar ik vind het een genot om met al deze mensen samen te werken", vertelt hij enthousiast.

De Rijp ondergaat in dit weekend een ware metamorfose en inwoners lopen allemaal in historische kleding rond. Overal hangen lichtjes en er wordt gezongen of gedanst. "Iedereen werkt samen en dat zorgt voor grote saamhorigheid in het dorp", zegt Kuijn.

