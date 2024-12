Politie arresteert verdachte die opgesloten werd tijdens winkeloverval in Amsterdam

Agenten ter plaatse hadden de politieauto voor de deur van de winkel gezet en stonden paraat met hun hand op hun vuurwapen. Uiteindelijk hoefden de agenten de zaak niet binnen te vallen, de overvaller kwam zelf met zijn handen omhoog naar buiten en kon worden aangehouden. Op het moment dat de deuren werden gesloten zat er ook nog een medewerker van de winkel binnen. Hij is niet gewond geraakt bij de overval.

Mistkanon

De tweedehandswinkel is al jaren het doelwit van overvallen, de zaak op het Bijlmerplein was dit jaar al een keer overvallen. De directeur van de winkels heeft sinds kort daarom maatregelen genomen om de overvallers tegen te gaan, met onder andere een mistkanon en neptelefoons.

Op foto's is te zien dat het mistkanon in de zaak deze keer is afgegaan. Door de ramen van de winkel is niets te zien en toen de deur openging ontsnapte er veel rook uit het pand.

Het is niet duidelijk of de gevluchte overvaller buit heeft gemaakt. De telefoons die zijn te zien in de vitrine zijn in ieder geval allemaal nep.

Bekijk hier de video over de maatregelen tegen overvallers door de tweedehandswinkel: