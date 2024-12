Demonstranten binnen Schiphol worden weggedragen

Buiten op het plein staat een groep van enkele tientallen demonstranten die met de minuut groeit. Op een groot ledscherm is te lezen 'Demonstreren op Schiphol Plaza is verboden'. Ondanks dat verbod wist een groep achter de douane te komen, en hebben zij daar kort actie gevoerd tegen het frequent flyer-programma. Dat is een spaarprogramma om goedkoop te kunnen vliegen.

De demonstratie achter de douane, van naar schatting zo'n 20 actievoerders, begon rond de klok van 11.00 uur. Een uur later werden de eerste mensen weggesleept. Tussen het slepen door klinkt zang: 'We komen terug met nog veel meer, want zo kan het toch niet langer'. Op de grond zitten demonstranten op vuilniszakken, en ligt er bruine vloeistof. "Ze storten bruin water uit, alsof het modder is. Want door het extreme weer gaan we steeds vaker modderstromen meemaken", zegt een woordvoerder van Extinction Rebellion.

Rustig

In een livestream van Extinction Rebellion is te horen dat de actievoerders die binnen stonden, niet meer naar de demonstratie buiten mogen. Enkelen zijn meteen aangehouden, anderen zijn per bus afgevoerd. Hoeveel mensen er precies zijn aangehouden, is nog niet bekend. Buiten is de sfeer op dit moment rustig.