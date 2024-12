100 kerstmannen op de motor halen geld op voor zieke kinderen

Ian (5) uit Zwaag rijdt vandaag ook mee, in een zijspan. Vader Ferry juicht deze actie toe. "We hebben een superdag gehad. Om mijn zoon zo te zien stralen, na alles wat we in het ziekenhuis hebben meegemaakt, raakte mij diep."

Twee jaar geleden werd hun wereld op zijn kop gezet toen er een tumor in Ians nier werd ontdekt. De behandeling volgde in het Prinses Máxima Centrum, een periode die Ferry als turbulent omschrijft. Inmiddels is Ian ‘schoon verklaard’. "Het gaat gelukkig nu hartstikke goed met hem", vertelt Ferry.

Goed opgevangen

Ondanks de zware tijden koestert het gezin hun tijd in het ziekenhuis. "Het voelde alsof de tijd even stil stond, maar vanaf de eerste dag werden we zo goed opgevangen. Voor Ian was het verblijf in het ziekenhuis een spannende periode, maar ondanks zijn ziekte bleef hij zichzelf: een blij kind." Zijn boodschap is duidelijk: "Doneer, want dit ziekenhuis doet veel goeds voor al deze jonge, zieke kinderen."