Hattrickheld Zakaria Eddahchouri in topvorm met Telstar naar Ajax: "Pak rammel geven"

Telstar-trainer Anthony Correia vond dat zijn ploeg het uitstekend heeft gedaan. "In balbezit was het de eerste helft bijzonder goed en nu de tweede helft ook beter. Verdedigend hebben we het goed gedaan."

Ajax - Telstar

De selectie van Telstar geniet van twee vrije dagen en dan gaat vanaf maandag het vizier op Ajax. De Velsenaren nemen het donderdag vanaf 21.00 uur in de beker op tegen Ajax. "Het is geen schoolreisje. Dit ga je niet vaak in je leven meemaken."