De Vier van Noord-Holland laat de jeugd dromen: "Ik wil de beste worden"

Het enthousiasme is er niet minder om. En de ambitie al helemaal niet. “Jazeker!”, antwoordt Maartje Berkhout zonder aarzelen op de vraag of ze de schaatstop wil bereiken. “Ik wil de beste worden.” Geen verrassing voor haar ouders, die haar zojuist als eerste over de finish zagen glijden. “Er zit heel veel pit in Maartje”, vertelt moeder Wendy trots. “Als haar vader zegt: Maartje, we gaan anderhalf uur fietsen, zegt Maartje: nee hoor pap, we gaan twee uur!”