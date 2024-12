Noodverordening op Schiphol uit vrees voor herhaling uit de hand gelopen klimaatprotesten

De aanhoudingen kregen uiteindelijk een flink staartje. De demonstranten werden na aanhouding vrijgelaten, maar omdat een deel van hen niet geïdentificeerd was, besloot de Koninklijke Marechaussee dat later alsnog te doen. Vijf mensen werden vervolgd, de rest ontving een brief om te waarschuwen dat ze in overtreding waren.

Dat ging in sommige gevallen mis: sommige mensen werden met zo'n brief gewaarschuwd dat ze in overtreding waren, terwijl ze op 5 november niet eens in de buurt van Schiphol waren. Dat overkwam ook publicist Kirsten Verdel, die die dag op een bruiloft was.