'Kruimeldief' en 'schijtstoel': Amsterdammers verzinnen gekste bijnamen voor gebouwen

Vroeger had een bijnaam geven aan een gebouw nog echt een functie, vertelt Margry. "Toen had je geen straatnamen of huisnummers. Dan keek men naar de kenmerken van een huis of gebouw om aan iemand anders te omschrijven waar die moest zijn." Daarom kregen huizen op een gegeven moment gevelstenen, zodat het makkelijker was om te omschrijven. Later werden dat dus huisnummers.