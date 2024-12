Ongelukken aan beide kanten van A7

Het eerste ongeluk gebeurde iets na 16.00 uur op de A7 in noordelijke richting. Ongeveer een halfuur later vond er een ongeluk plaats aan de andere kant van de snelweg, mogelijk veroorzaakt door een kijkersfile, aldus een politiewoordvoerder.

Veel vertraging

De politie kon nog niet vertellen of er gewonden zijn gevallen bij de ongelukken. Wel was er veel vertraging op de snelweg. In noordelijke richting was de linkerrijstrook dicht en in zuidelijke richting waren beide rijstroken dicht. Het verkeer werd daar via de vluchtstrook langs het ongeval geleid.

De precieze oorzaak van de ongelukken is nog niet bekend.