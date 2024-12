Investeerder wil sociale huurwoningen in te koop staande mega Ark van Noach maken

UbuntuWonen wil hierbij samen gaan werken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en het is dan ook de bedoeling dat op de ark een mix van statushouders, asielzoekers en reguliere woningzoekers komen te wonen. Van Pruijssen: "We willen zowel een maatschappelijke stem laten horen als de christelijke identiteit van de ark behouden."

Als de woningbouworganisatie de ark gegund krijgt (Van Pruijssen verwacht dat de aankoop 'in de miljoenen zal lopen'), zal er nog veel geld tegenaan gegooid moeten worden om alle huizen gebouwd te krijgen. "We willen het eerste blok van 25 tot 35 woningen binnen een jaar opleveren, zodat we snel al huurinkomsten krijgen. En daarna de overige huizen te bouwen."

UbuntuWonen bepaalt vandaag of ze echt gaat bieden. Er waren gistermiddag vijf biedingen gedaan, het hoogste bod was 405.000 euro met de kanttekening dat het minimumbedrag nog niet was bereikt. Als geen enkel bod dat haalt, gaat de ark terug naar de eigenaar.

'Veel serieuze gegadigden voor ark'

Er kwamen gisteren zo'n honderd geïnteresseerden kijken op het schip, dat in Krimpen aan den IJssel aan de kade licht. Ook Van Pruijssen was daar bij. "Zijn plan vind ik prachtig, een fantastisch goed idee", zegt eigenaar Johan Huibers. "Maar er waren meer serieuze gegadigden. Ik vind zelf het plan van twee mensen uit Polen heel sterk. Zij willen de ark bewaren en openstellen voor het publiek. Hoe dan ook ben ik nog steeds heel positief. We gaan zien hoe het gaat lopen met de biedingen en of de ark geveild gaat worden."