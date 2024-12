Oôs Joôs staat met 'Bloemkôle' opnieuw in 'linkerrijtje' van Top 2000

Vorig jaar stonden ze voor het eerst op de lijst der lijsten. "Toen was het natuurlijk allemaal nieuw en hebben we veel media-aandacht gehad. Nu was dat begrijpelijkerwijs iets minder. Maar dat we nu weer op zo'n hoge plek - in 'het linkerrijtje' - staan vinden we heel speciaal", vult bassist Kees Klaver, 'Siemen Knoin', aan. "We benne 'bar groôs' (we zijn erg trots, red.) op iedereen die op het nummer gestemd heeft, en natuurlijk op alle fans in West-Friesland en in de rest van Nederland."