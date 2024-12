Morgen cruciale dag voor vrouwenvoetbal: mag Hera United als vrouwenprofclub naar Eredivisie?

Hera United droomt groot. Over tien jaar moet de eerste professionele vrouwenclub, met het Olympisch Stadion als thuisbasis, de Champions League winnen. Volgend seizoen wil Hera voor het eerst meedraaien in de Eredivisie. Om dat mogelijk te maken, stemmen morgen de 34 bestaande betaald voetbalorganisaties over een reglementswijziging van de KNVB. Op dit moment moet een vrouwelijk profteam nog onderdeel zijn van een mannelijke betaaldvoetbalclub. En dat wil Hera niet.

"Het is natuurlijk wel vreemd dat er 33 mannen en één vrouw gaan stemmen over de toekomst van een vrouwenprofclub, maar ik vertrouw erop dat het goed komt", vertelt medeoprichter en sportjournalist Barbara Barend. "Zowel onze juristen als die van de KNVB hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat dit op basis van Artikel 1 niet langer grondwettelijk houdbaar is. Dus mochten de clubs tegen stemmen, dan moeten we naar andere wegen kijken. Linksom of rechtsom gaat dit lukken", vertelt ze vanaf de tribune van het Olympisch Stadion. Samen met Marieke Visser en Susan van Geenen is ze eigenaar van de club.

Fulltime werken en voetballen

Deze zomer kondigde Hera een samenwerking aan met Telstar Vrouwen. Als de club uit Velsen-Zuid niet degradeert, neemt Hera de proflicentie over, zodat ze meteen kunnen instromen in de Eredivisie. Voor een kleine club als Telstar, met een kleine begroting, is het op de lange termijn steeds lastiger om mee te blijven doen op het hoogste niveau. Een win-winsituatie dus. "Wij kunnen meteen in de Eredivisie starten. We hoeven niet omhoog te klimmen en we kunnen voortborduren op al hun kennis, kunde en inzet", vertelt Barend.