Lugubere vondst: botten in de vloer van pand in de Alkmaarse rosse buurt

Wat de achtergrond van de botten is, is voor Nancy nog een mysterie. "Want plavuizen waren toen vrij goedkoop, dus waarom is hier voor gekozen?" De vloer komt waarschijnlijk uit de 15e eeuw, en lag er al eerder dan het huidige pand uit 1609, dat nu nog leeg staat en toen een kuiperij was.

En dat maakt ook dat er geen enkele link is met de prostitutie, de huidige invulling van een groot deel van de Achterdam. "Want vroeger zaten hier allerlei oude ambachten en was de rosse buurt aan de andere kant van de stad, wat nu de Vrouwenstraat heet. Dat is de nette naam van wat eerst de bordeelsteeg was", lacht ze.

Meer bottenvloeren gevonden?

In Alkmaar is niet eerder een 'bottenvloer' gevonden. "Wel al twee keer in Hoorn en ook in Edam en Enkhuizen." Daarom vermoedt Nancy dat het misschien wel een regionaal 'iets' is. "Dus als mensen denken: 'Hee, dit heb ik eerder gezien', bijvoorbeeld tijdens een verbouwing, dan kom ik graag met ze in contact."

De komende tijd wordt de vloer verder onderzocht in de hoop meer te weten te komen over de herkomst en het doel ervan. Uiteindelijk wordt het pand verder gerenoveerd en komt er een prostitutie-steunpunt van de GGD in. "En de vloer wordt niet weggehaald, maar we gaan bekijken of we de botten zichtbaar kunnen laten in die nieuwe bestemming."