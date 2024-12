Live NH Sport: kraker van jewelste voor FC Volendam, laatste thuisduel voor Telstar

Middenvelder Alex Plat, die er bij de laatste periodetitel in 2019 ook bij was, denkt er hetzelfde over. "De periode is mooi meegenomen. Dan heb je een play-off ticket, maar wij gaan voor één doel en dat is direct promoveren."

Bij FC Volendam ontbreken de geblesseerde Brandley Kuwas en Jamie Jacobs. Elvis Manu is vanwege privé-omstandigheden niet beschikbaar. De aftrap bij Excelsior - FC Volendam is om 20.00 uur. Frank van der Meijden is de verslaggever op Woudenstein.