Dit is waarom strandpaviljoens zo vaak volledig afbranden

Beachclub Texel brandde gisternacht uit. Wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het is niet de eerste beachclub die door de vlammen volledig in de as werd gelegd. Sinds 2020 werden Hippie Fish, Beach Inn, Bloomingdale, Beach Club Tien, en strandtent TamTam al door een vlammenzee verwoest.

Remke Hoedemaker van de Veiligheidsregio Kennemerland beaamt dat er na de brand vaak helemaal niks meer van het pand over is. Daar heeft hij meerdere verklaringen voor. "Het duurt vaak langer voordat de brand ontdekt wordt. Een strandpaviljoen staat vaak afgezonderd, dus de brand kan dan al vergevorderd zijn. Als de brandweer dan aankomt, is gecontroleerd uitbranden vaak nog de enige optie."

Dat verklaart ook waarom het lijkt of er bij paviljoens vaker brand is dan bij horecagelegenheden in bebouwd gebied. "Die worden vaak sneller ontdekt, door bijvoorbeeld omwonenden. Dan zijn we er ook sneller bij en blijft het bij een keukenbrandje." Die kleine keukenbrandjes halen het nieuws vaak niet, dus lijkt het erop dat daar minder vaak brand ontstaat.

Alleen nog maar as

Toch is het meer dan alleen de afgezonderde locatie. Op het strand waait het vaak, waardoor het vuur zich sneller verspreidt. Daarnaast zijn de paviljoens vaak volledig van hout gebouwd. Tot slot staan veel strandtenten er seizoensgebonden, waardoor er een tijdelijke stroomvoorziening in zit. "Die checken we wel, maar dat kan toch een zwak punt zijn."

Toch stelt Hoedemaker dat badgasten zich echt geen zorgen hoeven te maken als ze een hapje en drankje nuttigen bij een paviljoen. De locaties worden regelmatig gecontroleerd op brandveiligheid en overdag kan er veel minder fout gaan. "In de nacht is er gewoon niemand in de buurt die actie kan ondernemen", aldus Hoedemaker.