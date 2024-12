Elske (43), die dochters ontvoerde, mag drie jaar niet in de buurt komen van haar kinderen

Elske de B. (43) lag vorig jaar in scheiding toen ze plotseling met haar twee dochters verdween. De vader van de kinderen had ze voor het laatst gezien bij de wisseling tussen hem en zijn ex-vrouw. De alarmbellen gingen af toen ze niet verscheen bij de zwemles en bij haar zus met wie ze had afgesproken. Na een week werd het drietal ontdekt op een boerderij in Friesland. Ze bleek zich daar al die tijd met haar kinderen verscholen te hebben gehouden.

Tegenover de rechter ontkende ze dat ze de kinderen had ontvoerd. Ze had enkel wat rust nodig, zei ze, en het was volgens haar alleen maar logisch dat ze de kinderen meenam. "Ze waren toch al bijna altijd bij mij." De rechter ziet het anders en vindt wel degelijk dat ze bewust de kinderen heeft ontvoerd. Ook rekent ze het haar aan dat ze geen rekening heeft gehouden met de impact die haar actie heeft gehad op de kinderen, vader en verdere familie.

'Kwetsbare en beïnvloedbare vrouw'

De rechter ziet Elske, die zich autonoom en los van de overheid verklaart, als een kwetsbare en beïnvloedbare vrouw, en is bang dat ze nog eens haar kinderen zal ontvoeren als ze de kans krijgt. Daarom mag de 43-jarige vrouw de komende drie jaar geen contact hebben met haar kinderen en mag ze ook net zo lang niet in de gemeente Schagen komen, besloot de rechter.