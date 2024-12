Monica en haar band geven een eigen draai aan de Messiah van Händel

Monica zingt al sinds ze een klein meisje is. "Ik kom uit een grote Molukse familie en ik mocht altijd meezingen met mijn oudere broers. Crosby, Stills, Nash en Young meerstemmig, prachtig was dat." Ze ontwikkelde zich tot professioneel zangeres en ging met haar band Boi Akih haar eigen weg in de Nederlandse jazz en wereldmuziekscene.

In 2023 werd ze beloond met de Boy Edgarprijs. "De winnaar van de Boy Edgarprijs 2023 is een bezield verbinder en verhalenverteller. De jury ziet in haar een improvisator pur sang en een zangeres die haar machtige stem als een instrument inzet en daarbij een ongekend breed palet aan klankkleuren laat horen", zo stond er in het juryrapport. Dit is ook weer terug te horen in de uitvoering van de Messiah.

Op reis met de Messiah

Iris Heidebrink is programmeur van de Buiksloterkerk en verwoordt heel helder en bondig wat Boi Akih doet. "Wat zij doen met de Messiah, is dat ze een reis maken met hun muziek en de luisteraar mag mee."

De Messiah van Händel door Boi Akih is op zaterdag 14 december te zien en beluisteren in de Oude Kerk in Heemstede, op zondag 15 december in de Buiksloterkerk in Amsterdam en op donderdag 19 december in de Roode Bioscoop in Amsterdam.