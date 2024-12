Lijndienst Schiphol-Damascus nog niet op de planning: 'Dan maar de Jordanië-route'

En pak 'm beet 2.000 euro heeft hij niet over voor een retourtje Damascus. "Zeker niet als je weet dat ik twee maanden geleden nog voor 400 euro naar Egypte en terug ben gevlogen." Als hij in de toekomst besluit om met het vliegtuig naar Syrië te reizen, zal de prijs van een retourtje rond de 600 euro moet liggen.

Qatar, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten

Zover is het nog lang niet. "Je kunt wel met het vliegtuig naar Syrië, maar alleen met een overstap, vertelt hij." Vanaf luchthavens in Qatar, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten vliegen Syrian Air en de Irakese maatschappij UR Airlines op Damascus International Airport. Die route bestond al een tijdje.

Een voor Tarek logischere optie om snel in Syrië te komen, is via buurland Jordanië. "Dan vlieg ik naar Amman (hoofdstad van Jordanië, red.) en is het nog drie à vier uur met de bus naar Damascus", vertelt hij.

Toch is die mogelijkheid op dit moment ook minder eenvoudig. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten heeft Transavia haar vluchten naar Amman (Jordanië) en Beirut (Libanon) tot en met maart volgend jaar geschrapt. Ook KLM mijdt het Jordaanse luchtruim.

