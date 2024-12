Inwoners Haarlemse wijk Kleverpark ontevreden over besluit gratis parkeren

De hoeken van het Santpoorterplein staan steevast vol met geparkeerde auto's. De buurtwinkels trekken ook bezoekers die met de auto boodschappen doen. En er zijn vooral veel geparkeerde auto's, die volgens Ingrid en haar buren niets te zoeken hebben in de woonwijk.

Al vijf jaar

Ingrid kan het weten. Ze woont al lang op een van de hoeken van het plein en ziet vanaf haar plaats aan de tafel hoe vol het eigenlijk altijd staat.

Al vijf jaar pleiten de pleinbewoners en omwonenden in deze buurt van het Kleverpark om parkeermeters en parkeervergunningen. Toen drie jaar geleden een nieuw gemeentebestuur rigoureus in elf Haarlemse wijken betaald parkeren wilde invoeren, sprongen deze bewoners een gat in de lucht, in tegenstelling tot veel andere stadsgenoten. Ze vroegen zelfs of ze als eerste aan de beurt konden komen.

Referendum

Maar de vele actievoerders tegen het nieuwe parkeerbeleid gooiden roet in het eten. Na een referendum met een 'nee' op de plannen, wordt er nu een nieuw beleid gemaakt. En dat is minder stringent.

De overlast moet groter zijn (95 procent in plaats van 85 procent volle parkeerplekken, red.) en alternatieve oplossingen om minder auto's in de overvolle stad te krijgen moeten aantoonbaar niet toereikend zijn, zoals meer parkeergarages, beter openbaar vervoer en betere fietspaden.

Verbazing

Tot de grote verbazing van Ingrid en haar buren van het Santpoortplein staat hun buurt nu niet meer op de lijst waarvan de gemeente denkt dat invoering van betaald parkeren noodzakelijk is. Vorige week liet ze die verbazing horen bij een vergadering in de Haarlemse gemeenteraad. Eigenlijk was dat een opsomming van argumenten die de bewoners vijf jaar geleden ook al aan politici vertelden, toen ze zelfs op bezoek waren geweest in de buurt.