Verwoestende brand legt niet alleen strandtent, maar ook huwelijksfeest in as

Totdat Witte een tweede keer werd gebeld. "Ik nam op en hij zei: 'Het paviljoen staat in brand en er is geen redden meer aan'. Dat was vijftien minuten nadat de brandweer was gebeld."

Voorheen woonde de eigenaar van de strandtent naast Beachclub Texel, maar sinds enige tijd is hij in Alkmaar neergestreken met zijn jonge gezin. Eerder kon hij dus niet naar de plek des onheils. "De boot voer nog niet. Ik kwam om 7.00 uur aan en toen waren politie en brandweer al weg. Nu druppelen mensen binnen om te zien wat er aan de hand is."

Hoop op camerabeelden

De eerste aanblik was troosteloos. Eenmaal aangekomen bij wat eens zijn bedrijf was, stonden alleen nog een paar stoelen op het terras. "Ik heb me weleens beter gevoeld", zegt Witte met gevoel voor understatement. "Nu ben ik voor mezelf aan het nagaan wat het zou kunnen zijn. Misschien kortsluiting, we hadden veel last van ratten onder het paviljoen, dat was echt een probleem. Daar kan iets mee zijn gebeurd. De droger stond niet aan, dus dat kan het ook niet geweest."

De hoop is nu gevestigd op camerabeelden, Witte hoopt daarmee te kunnen uitzoeken waar het vuur is gestart. Maar omdat routers en camera's zijn gesmolten door het vuur, is het voor nu een kwestie van wachten tot deze uit de cloud zijn gehaald.

Witte is eigenaar van meerdere panden en had net een paviljoen verkocht. "Vanwege de kleine. Toen ik nog naast het paviljoen woonde was ik zeven dagen per week aan het werk. Ik was juist aan het proberen meer regelmaat in mijn werk te krijgen. Dit zet alles op z'n kop."

Geen bruiloft

Wat hij nu moet doen is voor hem niet duidelijk. Wanneer zijn vrouw hun baby naar de opvang heeft gebracht, komt ook zij naar de plek waar eens Beachclub Texel stond.

"Voor nu heb ik geen idee wat ik moet doen, ik hoop dat het in de loop van de dag helder wordt. Ik moet sowieso m'n broer spreken. Hij zou in het voorjaar zijn bruiloft in het paviljoen vieren, ik moet 'm nog vertellen dat dat 'm niet gaat worden."

Een woordvoerder van de politie laat weten aan NH dat het team Forensische Opsporing momenteel onderzoek doet. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van brandstichting.