Ouwe Sunderklaas in beeld, met dit jaar extra veel jongeren

"Ouwe Sunderklaas zit in de genen", zegt Haker. "Op Texel groei je daarmee op. Dat kun je niet leren." Hij speelt altijd met dezelfde groep vrienden. "In deze samenstelling denk ik al twintig jaar." Voor het bouwen van de kar zijn ze ruim een maand bezig.

"Het is geen zuipfestijn, er wordt echt serieus over het onderwerp nagedacht en later de kar gebouwd. Het is ook weleens gebeurd dat we bijna klaar waren en dachten: dit is niet goed. Dan beginnen we gewoon weer opnieuw."

