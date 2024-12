Onoplettende automobilisten belanden op bouwterrein na verplaatsen afrit A9

Dat bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NH, nadat verslaggever Celine Sulsters er vorige week tot twee keer toe getuige van was. "De eerste keer zag ik een auto met alarmlichten op de vluchtstrook staan, de tweede keer reed een auto met hoge snelheid richting het bouwterrein", aldus Sulsters.

De woordvoerder zegt dat het Rijkswaterstaat ook is opgevallen. "We hadden het bewegwijzeringsbord afgeplakt, een inrijverbodsbord en een doorgetrokken streep, maar voor sommige automobilisten was dat niet duidelijk."