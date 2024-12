Krijgt ieder Noord-Hollands dorpje straks een straatje erbij?

In Aartswoud, een dorp in de gemeente Opmeer, woont een hechte gemeenschap van zo’n vijfhonderd mensen. Voor zo’n klein dorp zijn er opvallend veel verenigingen. In de kerk worden culturele evenementen georganiseerd, de voetbalclub is actief, en het kleine schooltje is nog in gebruik.

“Maar als je hier geen nieuwe huizen bouwt, dan komt zo’n dorp op den duur in de problemen”, waarschuwt Herman ter Veen, wethouder van de gemeente Opmeer. "De jongeren willen wel blijven, maar zonder woningen trekken ze hier weg."

In een gemeentelade ligt een uitgewerkt plan voor de bouw van 25 woningen, waarvan acht sociale huur. Maar de schop mag de grond niet in. Want volgens provinciale regels mag Aartswoud niet uitbreiden. Het lintdorp is aan alle kanten omsingeld door Bijzonder Provinciaal landschap, oftewel grond met een speciale status waardoor bouwen in het groen nagenoeg uitgesloten is.

Tekst loopt door onder de foto.