Amstelveens kantoorpand bijna klaar voor 300 asielzoekers, maar komen die nog wel?

Aan de W.H. Keesomlaan is ruimte voor zo'n driehonderd asielzoekers. Eigenlijk had die opvanglocatie in oktober al klaar moeten zijn, maar dat bleek te ambitieus. Eind maart gaat het pand met een half jaar vertraging alsnog open. Voor die tijd krijgen buren en andere belangstellenden de gelegenheid om een kijkje te nemen.

Dat betekent dat er nog ruimte voor tweehonderd asielzoekers moet worden gevonden. Die kunnen niet óók aan de Keesomlaan worden gehuisvest, 'omdat het karakter van de locatie daarmee te massaal zou worden', schreef de gemeente eerder.

Daadwerkelijke aantallen nog niet bekend

De gemeente benadrukt in een persbericht dat nog niets kan worden gezegd over aantallen asielzoekers en de samenstelling van de groep die aan de Keesomlaan gaat wonen. "Dat hangt af van de instroom op Ter Apel op dat moment."

Bewoners krijgen dagbesteding aangeboden en worden begeleid bij het leren van Nederlands en het zoeken naar werk of een opleiding. Beveiligers van een bedrijf waar COA zaken mee doet, zijn non-stop aanwezig op de locatie, en de politie en handhaving nemen de locatie mee in hun surveillance-routes.

Minister Faber van Asiel en Migratie besloten dat er het komende half jaar geen besluiten worden genomen over de asielaanvragen van Syriërs. Zodra duidelijk is hoe de situatie in Syrië onder de nieuwe machthebbers is, komen Syrische vluchtelingen eventueel weer in aanmerking voor asiel.

Integratie en participatie

Asielzoekers die in Amstelveen worden opgevangen en aanspraak willen maken op een verblijfsvergunning, maken kans om ook als statushouder in de gemeente te blijven. De gemeente Amstelveen en het COA hebben daar eerder dit jaar afspraken over gemaakt, na een motie van D66-raadslid Saloua Chaara. "Dat bevordert integratie en participatie", lichtte ze haar strijd toe.