David tegen Goliath? Hoe omwonenden tegen de luchtvaartsector strijden

Al waren er genoeg mensen die niet durfden te juichen, omdat ze vreesden dat te vroeg te doen. "Want we hebben het nou eenmaal over Schiphol, en dan weet je nooit of het een voldongen feit is", vertelde zelfbenoemde 'lobby-oma' Winnie de Wit uit Assendelft tegen NH na het vonnis van 20 maart.

Nieuw beleid

De Staat beloofde direct aan de slag te gaan met het vonnis. Niet veel later kondigde hij aan in hoger beroep te gaan. Maar op welke gronden hij dat doet, is tot op de dag van vandaag onduidelijk.

Het ministerie kwam in de tussentijd ook tot de conclusie dat het niet mogelijk was om het nieuwe beleid in twaalf maanden gereed te hebben, en dus diende de Staat een uitstelverzoek in bij de rechter. Hoe burgers nu tegen vliegherrie worden beschermd, staat in het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) uit 2008. Dat beleid en dat document moet dus worden geüpdatet.

Vinger in de pap

Afgelopen donderdag startte het hoger beroep in het Gerechtshof in Den Haag. Daar werd eerst het verzoek om uitstel van de Staat behandeld. Ook meldde Schiphol zich in de rechtszaal, net als een vertegenwoordiging van een grote club luchtvaartmaatschappijen. Die maatschappijen vinden dat zij het recht hebben om mee te doen in dit proces omdat het ook voor hen ingrijpende gevolgen kan hebben.

Ze vinden dat er in de rechtszaak beleid wordt gemaakt. Beleid dat grote gevolgen kan hebben voor de maatschappijen. "Wij willen dan ook graag dat het volledige verhaal en alle feiten worden meegewogen. Daarom komen wij tussen in deze zaak", laat KLM aan NH weten.

