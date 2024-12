Haarlemse winkeliers bereiden zich voor op kerstmarkt: druk, maar geen vetpot

De kraampjes vormen tezamen een lang, kronkelend lint door de binnenstad, die de ruim honderdduizend bezoekers vanaf morgenochtend laten kennismaken met een groot aanbod aan kerstversiering, kerstcadeaus en eet- en drinkwaren. De binnenstad maakt zich op voor de drukste dagen van het jaar, maar die drukte is voor de winkeliers niet per definitie een vetpot.

Winkeliers trekken extra personeel aan door kerstmarkt

“Vergis je niet”, zegt Roy Sjoers, eigenaar van Meneer Paprika in de Koningstraat. “Onze kraam staat dan wel pal voor onze eigen winkel, maar we moeten er gewoon voor betalen. Daar komt bij dat er ook drie dagen lang personeel in moet staan. Ondertussen hebben we ook onze normale winkel, waar extra veel mensen binnen komen. Vorig jaar merkten we dat er was gestolen.”

