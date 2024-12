Huis vol harddrugs nog een half jaar dicht, buurt niet verbaasd

De rust in de buurt lijkt inmiddels teruggekeerd. De woning is leeg en er is geen teken van leven. Volgens de gemeente is er geen sprake van explosiegevaar. De spullen zijn verwijderd en elders opgeslagen.

Anonieme buurtbewoners laten weten dat de berichten over een drugsvondst hen niet verbazen. De bewoner zou al jarenlang overlast veroorzaken in de buurt, voornamelijk het afsteken van vuurwerk op ongebruikelijke momenten. Maar met meldingen van overlast bij de gemeente en de woningbouw zou lange tijd niets zijn gedaan.

Ook zou hij bezig zijn met drugs, zo stellen buurtbewoners. Eén van hen heeft het over 'wit poeder'.

Grote hoeveelheid drugs gevonden

De politie viel half november het rijtjeshuis binnen. Naast de politie kwam ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) langs. Na een onderzoek van maar liefst zes uur werd duidelijk dat er inderdaad vuurwerk in de woning werd gemaakt. De bewoner werd aangehouden en het huis ging voor twee weken op slot.

Burgemeester Van Benthem liet vanmiddag weten dat de woning op grond van de Opiumwet zelfs tot 1 mei gesloten zal blijven. Uit onderzoek blijkt dat er ook een 'grote hoeveelheid harddrugs' in de woning is aangetroffen. Het is onduidelijk om hoeveel en wat voor harddrugs het gaat.