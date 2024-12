Huren in Amsterdam explosief gestegen, bekijk hier de verschillen per wijk

Wat opvalt, zijn de grote verschillen in de stad. In de regel geldt dat wijken aan de randen van Amsterdam duurder zijn geworden. De elf wijken met de grootste relatieve sprong liggen allemaal in Noord, Nieuw-West of Zuidoost.

Kadoelen op één

De koploper ligt in Noord: Kadoelen. De cijfers daar zijn wel enigszins geflatteerd: in 2020 stonden daar vier huizen te huur voor iets meer dan 10 euro per vierkante meter. Na corona zijn de prijzen daar - net als in veel andere delen van de stad - geëxplodeerd. In 2024 stonden er tot begin november vier huizen te huur, voor zo'n 24 euro per vierkante meter.

Daarmee blijft Kadoelen nog onder het gemeentelijk gemiddelde. In 2020 was dat €23,88 en in 2024 €29,68. Dat is een stijging van 24,3 procent.