Iedereen wil deze starterswoningen in Heiloo, behalve de omwonenden

Bas (33) was 'in shock' toen hij las dat de koop misschien niet doorgaat. Hij wil zijn huidige woning zo snel mogelijk verlaten, vanwege jarenlange scheefhuur. Deze woning zou voor hem een ideale uitkomst bieden, maar nu vreest hij dat het hele feest misschien niet door kan gaan. "Ik was er misselijk van toen ik het las."

Lange zoektocht

Voor de 27-jarige Esmee duurde de zoektocht naar een geschikt huis erg lang. Ze is in Heiloo geboren en getogen en wil dan ook koste wat kost in haar geliefde dorp blijven. "Ik ben al jaren aan het sparen voor een huis", vertelt ze. De jonge vrouw werkt fulltime in de marketing en woont momenteel bij haar vader "Het is in Heiloo bijna onmogelijk om als starter een woning te krijgen."

