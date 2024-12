Twee jonge vossenwelpjes verschenen dit voorjaar onverwacht in de achtertuin van Ilse Jonker, aan de rand van het duingebied bij IJmuiden. Samen met hun moeder hadden ze hun intrek genomen in een holletje in de tuin. Regelmatig waren ze te zien, door het glas van de veranda. De vossenfamilie bleef ongeveer een week in de tuin, maar wat gebeurde er daarna met ze? "De moeder stond hier nog vaak in de tuin", vertelt Ilse.