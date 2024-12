🔴 Liveblog: AZ vroeg tegen Ludogorets, Amsterdam maakt zich op voor Lazio-fans

16.00 uur

Eerder besloot burgemeester Femke Halsema dat bij het Europa League-duel tussen Ajax en Lazio Roma geen uitpubliek welkom is. Volgens haar is het risico op rechts-extremistische, antisemitische, racistische uitingen en ordeverstoringen te groot is.

De wedstrijd tegen Lazio is het eerste Europese thuisduel van Ajax sinds de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. Rondom de wedstrijd waren er meerdere geweldsincidenten in de stad, tegen en door Maccabi-supporters. De incidenten en de dagen van onrust die daardoor volgden in de stad, hebben invloed gehad voor de keuze om de aanwezigheid van Italiaanse uitsupporters te verbieden. "De voetbalwedstrijd vindt plaats in een periode van grote spanningen in de stad. De prioriteit van de driehoek ligt bij het bewaken en bewaren van de openbare orde, veiligheid en rust."