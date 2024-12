Hongerig FC Volendam strijdt voor koppositie én periodetitel: "Plan om op één te staan"

Mocht FC Volendam gelijkspelen tegen Excelsior dan pakken ze wel de tweede periodetitel, maar dat is dus niet het strijdplan van de Volendammers. "Het is een slechte instelling om de wedstrijd in te gaan met de gedachten dat we voor één punt gaan."

Ziekenboeg

De Volendammers moeten het stellen zonder Jamie Jacobs en Brandley Kuwas. Beide spelers hebben een blessure, maar worden op korte termijn weer terugverwacht.

Een wijziging ten opzichte van vorige week is dat Nordin Bukala in de basis staat. De middenvelder gaat vrijdag voor het eerst dit seizoen starten. "Ik ga mijn stinkende best doen en laten zien aan de trainer dat het vaker gaat gebeuren", vertelt Bukala, die hoogstwaarschijnlijk de plek van Aurelio Oehlers inpikt.

Elvis Manu

Elvis Manu staat al een tijdje niet op het veld in Volendam. De aanvaller kwam vorige week in het nieuws. De Telegraaf meldde dat hij betrokken is bij een onderwereldconflict en er eind november een aanslag op zijn huis in Dordrecht is gepleegd. Of Manu nog terugkeert in Volendam is niet bekend. "Daar kan ik geen antwoord op geven. Het nieuws heeft ons ook verrast en het is nu aan Manu en de club om dit op te lossen."