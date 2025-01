Wat niemand voor mogelijk hield, gebeurt toch: Hessing vertrekt uit Zwaagdijk

Terug naar een koude dinsdagmiddag in januari. Medewerkers van Hessing verlaten gedesillusioneerd het pand aan de Nieuwmarkt, nadat ze net hebben gehoord dat de vestiging in Zwaagdijk-Oost enkele maanden later de deuren sluit. Met het verlies verdwijnen in één klap 280 banen en ook honderden uitzendkrachten moeten op zoek naar ander werk.

Het is een beslissing die wordt genomen vanuit financiële overwegingen. De vraag naar gesneden groenten neemt af, Hessing heeft last van inflatie en de start van het filiaal in Venlo verloopt allesbehalve vlekkeloos. "Om als organisatie toekomstbestendig te worden, zijn we helaas genoodzaakt om afscheid te nemen van onze productielocatie in Zwaagdijk", zegt directeur Frank Hessing in een reactie.

'Zwaagdijk is de dupe'

Margje van der Woude van vakbond FNV denkt dat ze bij Hessing met de rug tegen de muur staan. "Als je ziet wat dat nieuwe pand in Venlo kost en hoeveel er per maand bij moet... Het heeft veel meer gekost dan ingecalculeerd en loopt nog niet helemaal. Zwaagdijk is daarvan de dupe, heb ik het idee."

Hoe dan ook, het is een klap die hard aankomt. De medewerkers zwijgen veelal en stappen in busjes of eigen auto's. Een eerste reactie? Liever niet. Verdrietig druipen ze af, voor hen is de toekomst ongewis. Wat ook steekt, is dat veel personeelsleden ervanuit gingen dat 'Zwaagdijk' gewoon zou blijven draaien. "Dat was ons verteld", zegt een teleurgestelde medewerker bij de poort. "En nu gaat het ineens dicht."