Een jaar lang problemen en ongelukken met fatbikes, gaat het beter worden in 2025?

"Als je iedereen onder de 16 jaar van die dingen weghoudt, behaal je de meeste winst," legt Bot uit. De reden is simpel: hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor snelle beloningen ontwikkelen zich sneller dan de gebieden die risicobeoordeling aansturen. Dit resulteert in gevaarlijke situaties, zoals twee maanden geleden, toen een minderjarig meisje zwaargewond raakte doordat ze met haar fatbike aan de verkeerde kant van de weg reed en werd aangereden door een auto.

"Zonder wet- en regelgeving blijven we jongeren van de straat plukken met ernstig hersenletsel", waarschuwt Bot.

Wat brengt 2025?

Hoewel er in 2024 veel discussie was over fatbikes, blijft concrete actie uit. Een motie die oproept tot een helmplicht en een minimumleeftijd van 14 jaar is weliswaar aangenomen, maar in de praktijk is er nog geen enkele regel doorgevoerd. Jongeren mogen nog steeds zonder helm rijden. Of deze maatregelen in 2025 daadwerkelijk worden ingevoerd, is onzeker. Minister Madlener van Verkeer stelt dat er juridische obstakels zijn om fatbikes van andere e-bikes te onderscheiden.

Ondertussen spelen fabrikanten in op de discussie door alternatieve modellen te ontwikkelen, zoals de skinnybike. Deze lijkt op de fatbike, maar heeft dunnere banden en een ander zadel, waarmee producenten de regels hopen te omzeilen.

'Commercie wint van verkeersveiligheid'

"Dat is precies het tegenovergestelde van wat we willen bereiken", zegt Bakker van het Spaarne Gasthuis. "Op die manier blijft de commercie winnen van de verkeersveiligheid." Hij is somber over de vooruitzichten voor 2025. "De wet- en regelgeving volgt eigenlijk altijd te laat", merkt hij op. "Het wordt pas verboden als we weten dat het gevaarlijk is. En op dit moment zijn zelfs de voorgenomen regels nog niet ingevoerd."

Toch blijft Bot voorzichtig optimistisch. "De discussie is opener geworden en er is politieke aandacht", zegt hij. "Dit is een haalbare klus: het voorkomen van hersenletsel bij kinderen moet toch een prioriteit zijn."