Maanden na grote brand in winkelcentrum Alkmaar worstelen ondernemers nog steeds met de gevolgen

Ook voor de beautysalon van Merel is de schade groot. Bij de sloop van het afgebrande winkelpand van KiK kwam bovendien nog meer schade aan het licht in haar pand. "We zijn dus opnieuw bezig met het herstellen van schade, en ik kan je dus ook nog niet vertellen hoe groot de schade totaal is," zegt ze.

Onrechtvaardig

Vlak na de brand worden twee meisjes van 12 en 14 jaar aangehouden door de politie. Ze bekennen het stichten van de brand in De Mare en probeerden die middag al eerder brand te stichten op andere plekken in Alkmaar. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen besluit genomen over hun vervolging.

Het OM houdt contact met gedupeerden zoals Merel en Alexandre, maar omdat het om minderjarigen gaat, blijft veel informatie geheim. Voor de kleine ondernemers blijft het voorlopig afwachten. "Ik zou het onrechtvaardig vinden als wij hier de dupe van blijven", besluit Alexandre.

Inzameling door buurtbewoners

Een lichtpunt na de grote brand is de inzamelingsactie van buurtbewoners. "Dat heeft enorm geholpen en ben ik heel dankbaar voor", zegt Merel. Met de donaties liet ze haar beautysalon zo snel mogelijk weer verbouwen.

Ook Alexandre investeerde het geld in het herstel van zijn zaak. "Ik ben niet iemand die snel hulp vraagt. Maar als er dan meteen buren opstaan die ik voorheen nooit had gesproken, dan doet dat iets met je. Het is geweldig dat ze zo aan je denken."