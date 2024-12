Mag het een laagje minder? Protest tegen 'te groot' zorgcentrum in Alkmaarse woonwijk

Zorgstichting Alkcare wil in de wijk De Mare in Alkmaar een groot wooncomplex bouwen voor ouderen met dementie. Omwonenden zijn geschrokken van de nieuwste plannen. Waar het in de eerste schets nog ging om zo'n vijftig bewoners, werden dat er later tachtig en inmiddels zijn het er ruim honderd. "We zijn absoluut niet tegen een zorgcentrum in de wijk, maar wel van dit formaat", reageert Karlijn van de klankbordgroep.