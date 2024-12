Vanaf vandaag nieuwe dienstregelingen voor openbaar vervoer in de provincie

Buslijn 300 van Haarlem Station naar de Bijlmer Arena gaat overdag vaker rijden, namelijk negen keer per uur in plaats van acht keer per uur. Ook komen er nieuwe buslijnen bij, bijvoorbeeld lijn 198 van Schiphol Airport naar Amsterdam-Zuid. Die gaat 2 keer per uur rijden. Ook buslijn 107 van Bussum naar de Bussumse Huizerweg is nieuw: de bus rijdt zeven dagen per week en een keer per uur.

Ook het station van Castricum is vanaf vandaag beter te bereiken. Buslijn 73, die van Castricum naar Haarlem Schalkwijk rijdt, gaat vaker de weg op. Met name tijdens de avonduren en in het weekend. En ook ritten tussen Julianadorp en Den Helder worden niet vergeten: lijn 30 rijdt doordeweeks drie keer extra, in het weekend is dat één keer extra.