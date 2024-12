Van vis verwerken tot scheepsonderhoud: in de Noord-Hollandse havens is altijd werk te verzetten

De hele nacht wordt in de visafslag van IJmuiden vis aangevoerd. De vis is per soort in grote bakken gedaan. Daarna worden ze een voor een gesorteerd op gewicht of lengte. Een werkje dat je moet liggen, volgens Fransis Asselman. Hij geniet van de intense vislucht: "Dit is vers. Dit is hoe vis ruiken moet!"

Zelf werkte hij op 13-jarige leeftijd voor het eerst op de visafslag. En het bleef trekken, een studie economie aan de hogeschool ten spijt.

Tekst gaat verder onder de foto.