Bussluis waar geen bus meer overheen rijdt is nu springschans

Buurtbewoners vrezen een volgend drama in de straat. Lilly Witzenhausen snapt wel dat de bussluis over het hoofd wordt gezien. Zelfs bij haar man, die de straat op z'n duimpje kent, is het weleens misgegaan. "Hij reed er een keer per ongeluk overheen", vertelt ze.

De buurman die zaterdag hulp verleende, is het daar niet mee eens. "Mensen moeten gewoon goed kijken. Er staat op zeven meter al een bord." Aan beide kanten staat op een paar meter afstand inderdaad een rond wit bord met een rode rand, om automobilisten duidelijk te maken dat ze er niet in mogen rijden. Vlak voor de bussluis staat een waarschuwingsbord.

Bussluis weghalen?

Onduidelijke situatie of niet: de drie buren zijn het er over eens dat de gemeente de bussluis eigenlijk zou moeten weghalen. Want wat is het nut van een bussluis als er geen bus rijdt? Uit navraag bij de gemeente blijkt dat het in eerste instantie de bedoeling was dat de Olympiadelaan deel uit zou maken van een busverbinding naar Buitenveldert. Die busverbinding is er uiteindelijk niet gekomen. "De weg is nooit bedoeld als doorgaande weg voor regulier verkeer."

Het obstakel weghalen gaat volgens de gemeente 'in tegen de wens van de direct omwonenden, omdat de weg daarmee ook doorgaand autoverkeer aantrekt.' Omwonenden met wie NH sprak merken dat mensen die de situatie inmiddels kennen hun weg om de bussluis heen vinden. Grote auto's rijden er dwars overheen en kleine auto's over het fietspad.

De weg dood laten lopen kan volgens de gemeente niet, omdat de hulpdiensten er ook gebruik van maken. De aanrijtijd wordt in sommige gevallen dan te lang.