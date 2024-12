Kerst Cobra-personeel op nippertje gered: gemeente springt bij om salarissen te betalen

Energierekening

Dat de energierekening zwaar op de begroting zou drukken, kan voor de nieuwe directeur niet als een verrassing zijn gekomen. In het reddingsplan van afgelopen zomer schrijft het museum namelijk dat de 'energiekosten exponentieel zijn toegenomen'.

"Net voordat de kosten door de oorlog in Oekraïne stegen, had het museum een tweejarig energiecontract afgesloten. Nu dat contract is afgelopen zijn de energiekosten verdubbeld naar 240.000 euro. Deze toename is duidelijk zichtbaar in de exploitatiebegroting."

Een snelle rekensom leert dat Museum Cobra in 2023 nog 120.000 euro per jaar kwijt was voor gas en elektra. Inmiddels staat de teller dus op twee ton meer: 320.000 euro per jaar.