Natuurlijk Noord-Holland: het tropisch regenwoud van de polder is maar 20 centimeter hoog

Tussen de sloten en plassen van de Eilandspolder liggen weilanden en rietkragen. Boswachter Chris Rost van Landschap Noord-Holland vaart ons in deze aflevering van Natuurlijk NH behoedzaam aan land. Tussen het gemaaide riet gaan we op onze knieën zitten en kijken we bovenop de bulten mos die daar groeien. "Dit veenmos is de basis geweest voor het veen waar half Noord-Holland uit bestaat."