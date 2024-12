Alkmaar en Castricum ruziën over kosten voor statushouders

Alkmaar en Castricum besloten in 2022 statushouders gezamenlijk op te vangen in het Regionaal Wooncentrum aan de Alkmaarse Picassolaan, voorheen azc De Vluchthoef. Castricum werd zo geholpen aan huisvesting voor de aan hen toegewezen vluchtelingen waar in de eigen gemeente geen plek voor was.

In april dit jaar werd het Wooncentrum gesloten. Tot het einde woonden er nog ruim vijftig Castricumse statushouders. Omdat Castricum - opnieuw - geen huisvesting voor deze groep had, besloot Alkmaar deze mensen over te nemen en hen woonruimte te bieden.

Over de verdeling van de kosten voor de opvang van de statushouders werden tussen de gemeentes afspraken gemaakt: ieder draagt de kosten van de eigen vluchtelingen. Nu blijkt er over de afrekening onenigheid te zijn.

Door de sterke stijging van de energieprijzen sinds 2022 is het verblijf aan de Picassolaan veel duurder geworden dan vooraf werd ingeschat. Ook was het aantal Castricumse statushouders dat op het einde nog verbleef in het Wooncentrum groter dan het aantal van Alkmaar.

Er staat nog een bedrag van ruim 850.000 euro open, meldt mediapartner Streekstad Centraal, verdeeld over rekeningen uit 2023 en 2024. Alleen over 2022 is Castricum de verplichtingen nagekomen. Een poging om er samen uit te komen mislukte, daarom stapt Alkmaar nu naar de rechter.