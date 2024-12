Schagerbruggers kopen dorpskroeg en behouden daarmee hun huiskamer

De actie liep zo goed dat er zelfs even de rem opgezet moest worden. "We hebben mensen moeten smeken om geen aanvraagformulieren meer in te vullen. Er was zelfs al een wachtlijst voor 50.000 euro aan leningen. Ongelofelijk, toch!? We hebben nu dus alleen maar financiering vanuit het dorp van mensen die ons een enorme gunfactor toebedelen. Ik ben supertrots op iedereen."

Teun van Erven is met zijn 28 jaar het jongste bestuurslid van OEK. Hij is drie jaar geleden aangeschoven. "Dit is een onwijs belangrijke plek voor Schagerbrug. De talloze evenementen die hier georganiseerd worden, dit is echt de plek waar Schagerbruggers én mensen uit de omgeving elkaar ontmoeten."

