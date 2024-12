Tientallen kilo's aan cocaïne aangespoeld op Texel: "Je pulkt er wel een beetje aan"

De komende dagen blijft hij alert op nieuwe meldingen, al heeft hij er weinig vertrouwen in dat er nog veel aanspoelt. "De wind is op dit moment ongunstig. Het is oostenwind", legt hij uit. Hij hoorde dat er nog pakketten in de Noordzee en Waddenzee drijven. "Je hebt eigenlijk een zuidwesten- of noordwestenwind nodig. Dan is de kans het grootst dat er iets op het strand aanspoelt."

Het pakket dat hij vond, woog ongeveer een kilo. "Straatwaarde ongeveer rond de 50.000 euro. Wat ik begrepen heb is het onversneden spul", zegt hij. De drugs was zorgvuldig in tape verpakt. "Je bent natuurlijk nieuwsgierig, dus je pulkt er wel een beetje aan. Maar ik ben niet verder gegaan. Ik ga het risico niet nemen dat ik het in handen heb."

Hij schakelde direct de politie in. "Ze vragen dan hoe groot het pakket is. Ik had toevallig een rolmaat bij me, dus ik heb het meteen opgemeten: ongeveer 22 centimeter lang en 15 centimeter breed. Twintig minuten later stond de politie op de stoep om het op te halen."