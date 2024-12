Stroomprijzen stijgen sky-high door schaarse zon en stille wind

Het is een typisch grijze dag in Noord-Holland, met af en toe een druppel motregen. Het grijze weer van vandaag heeft flinke invloed op de elektriciteitsprijs.

Duur wasje

Door het gebrek aan zon en wind, die normaal gesproken zorgen voor goedkope energie, is de prijs van stroom enorm gestegen. Voor mensen met een dynamisch energiecontract is het vandaag verstandig om hun energieverbruik te beperken, aangezien de gemiddelde uurprijs gisteren al een recordhoogte bereikte en vandaag zelfs 50 procent hoger ligt.

Tussen vijf en zes uur vanmiddag kan de prijs oplopen tot maar liefst 1,2 euro per kilowattuur. Voor huishoudens met een variabel of vast energiecontract verandert er niets, zij betalen het vastgelegde tarief in hun contract.

Het kan vriezen of dooien

Wat het grijze weer betreft: de kans op motregen neemt vanmiddag af, en tegen de avond is het op de meeste plekken droog. Morgen breekt de zon langzaam door, al kunnen de opklaringen even op zich laten wachten.

Vrijdagnacht kan het gaan vriezen, maar vanaf zondag gaat het kwik weer omhoog, met 10 tot 11 graden in het vooruitzicht. Het blijft dan droog, hoewel de kans op regen later in de week weer toeneemt.