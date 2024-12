Kettingbotsing veroorzaakt lange file op A7

Het verkeer op de A7 van Hoorn naar Zaanstad ondervindt donderdagochtend flinke hinder door een kettingbotsing bij de afrit Wijdewormer.

De rechterrijstrook is afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden, wat heeft geleid tot langzaam rijdend en stilstaand verkeer over een traject van 16 kilometer. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van tot een uur. De verwachting is dat de hinder tot in de ochtendspits aanhoudt, aldus de ANWB.