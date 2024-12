Zaanse Syriërs vieren val van Assad in centrum van de stad

Shatha is de afgelopen dagen niet van haar telefoon geweken. Ze volgt alles over het land waar ze opgroeide, via sociale media en op de tv. "Mensen zijn blij, maar niemand weet wat morgen brengt. Ik zit in een appgroep met 250 vrouwen, we sturen elkaar veel video's", laat ze weten. "We zeiden: laten we naar het centrum gaan." Met de bijeenkomst wil ze haar blijdschap en zorgen delen met de Nederlanders.

Contact verloopt moeilijk

"In Zaanstad hebben we een grote Syrische gemeenschap met familie in Syrië", zegt Shatha. Iedereen probeert contact met hun familie te krijgen, maar dat gaat vaak moeilijk. Zelf heeft ze een zus in Damascus. "Er is nu meer elektriciteit, maar het internet is nog niet goed." Toch had ze al snel contact met haar zus. "Het gaat goed met haar. Ik ben vanaf hier wel eerder op de hoogte. Toen Assad weg was wist ze dat niet, dat moest ik haar vertellen."

Shatha is geboren in Palestina, maar zat op school in Syrië en studeerde daar ook. Bijna 10 jaar geleden vluchtte ze naar Nederland. Ondertussen helpt ze nieuwkomers in Zaanstad aan werk en een plek in de samenleving via de organisatie NewBees. Morgenavond is er een informele bijeenkomst tussen een Syrische delegatie en burgemeester Jan Hamming.